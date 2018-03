CSM Satu Mare se vede din nou la FRBTV

Federatia Romana de Baschet incearca de mai multi ani sa le ofere suporterilor autohtoni posibilitatea sa urmareasca in direct cat mai multe dispute interesante din intrecerile interne, fanii baschetului si nu numai avand ocazia sa urmareasca in direct meciuri transmise pe posturile DIGI SPORT, iar din acest sezon si pe pagina oficiala de youtube FRB TV, acestea din urma fiind preluate si de Mediafax Group prin intermediul www.prosport.ro si a contului de facebook prosport.ro.

Va prezentam mai jos programul meciurilor de baschet care vor fi transmise in perioada urmatoare, din 16 martie si pana in 20 martie:

Vineri, 16.03.2018

CSBT Alexandria – ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe (ora 17:00, LNBF, turneul locurilor 1-5, in direct pe FRB TV si pe www.prosport.ro)

BC Timba Timisoara – CSM CSU Oradea (ora 18:00, etapa XXI, LNBM, in direct pe DIGI SPORT)

Olimpia CSU Brasov – Universitatea Cluj-Napoca (ora 19:30, LNBF, turneul locurilor 1-5, in dIrect pe FRB TV si pe www.prosport.ro)

Sambata, 17.03.2018

Phoenix Galati – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (ora 17:00, etapa XXI, LNBM, in dIrect pe FRB TV si pe www.prosport.ro)

Duminica, 18.03.2018

CS Municipal Satu Mare – ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe (ora 17:00, LNBF, turneul locurilor 1-5, in dIrect pe FRB TV si pe www.prosport.ro)

CSBT Alexandria – Universitatea Cluj-Napoca (ora 19:30, LNBF, turneul locurilor 1-5, in direct pe FRB TV si pe www.prosport.ro)