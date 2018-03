Ionuț Lupescu își continuă turneul electoral!

Ionuț Lupescu se ține de cuvânt și merge din județ în județ pentru a le prezenta reprezentanților din fotbal ideile sale în ceea ce privește un viitor mandat în fruntea Federației Române de Fotbal.

Fostul mare fotbalist a stat de vorbă cu oamenii din fotbalul argeșean și a adus în discuție problema jucătorilor tineri. Lupescu vrea să investească în fotbaliștii de perspectivă cărora ar dori să le acorde burse de performanță.

Totodată, candidatul la șefia FRF recunoaște că s-a „lovit” de problema legislației care nu le permite autorităților locale să investească în sport și consideră că este primul lucru la care trebuie să lucreze viitorul președinte.

„Le-am spus ce vreau să fac pentru talente, tinerele talente din fotbal şi ştim foarte bine că talentele vin din mediul – să zicem zonele – mai sărace. Noi trebuie să promovăm aceste talente, să le dăm burse ca la studenţi, să încercăm să rămână în fotbal. Lucrul ăsta e important pentru viitorul nostru. Eu, în programul manifest pe care îl am, la sfârşit, am două pagini albe în care ideile lor tuturor celor care vor fi implicaţi. Vor face parte din noua strategie pe care am promovat-o de 8 ani de zile. Sunt lucruri pe care eu în 12 ani de administraţie şi aici, şi internaţională le-am învăţat, pe care vreau să le implementez. Dar absolut şi ideile lor sunt foarte bune, de aceea spun, e important să fim împreună, să discutăm despre fotbal, după care să ne aşezăm la masă.

Pe unde am fost, m-am întâlnit şi cu autorităţile locale, pentru că eu îi văd ca nişte parteneri, sunt finanţatori ca Gigi Becali, ca Negoiţă, Primăria din Piteşti sau din Mioveni şi ei investesc în sport, aşa că trebuie să fie văzuţi ca nişte parteneri. Dar nu am întâlnit niciun primar care nu vrea să investească în sport, toţi au spus: ”domnule, nu am o legislaţie permisivă”. Acesta este un lucru primordial şi am ajuns la un acord că, dacă nu avem acest lucru, orice program pe care l-am discutat noi după aceea va fi foarte greu de implementat”, a declarat Ionuţ Lupescu, potrivit Telekom Sport.

Costel Gâlcă îl însoțește pe Ionuț Lupescu prin țară și îi împărtășește ideile: „Plecăm de la principiul nr. 1, de la lege. Luptăm pentru a se face legea sportului, atunci putem să avem baze, infrastructură, pentru a atrage copiii spre sport. Bine a zis Ionuţ, sportul să-l asociem cu educaţia, e foarte important pentru societatea românească”.