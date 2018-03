Seară magică pentru Messi cu golul 100 în CL

Echipele FC Barcelona si Bayern Munchen s-au calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Champions League dupa victorii in meciuri cu cel putin trei goluri marcate. Obligata sa atace pe Camp Nou pentru a avea o sansa dupa 1-1 din tur, Chelsea a fost surprinsa inca din minutul 3 de golul marcat de Messi cu un sut din unghi pe sub portarul advers.In minutul 20 francezul Dembele si-a trecut in cont primul sau gol la Barcelona din pasa aceluiasi genial Messi dupa un contraatac de manual al formatiei spaniole. Gasit in marginea careului Dembele a punctat cu un sut la inaltime. Chelsea s-a deschis tot mai mult si in minutul 63 Messi a punctat pentru 3-0 la capatul unei noi contre rapide cu sut pe sub picioarele portarului Courtois. A fost golul cu numarul 100 marcat de Messi in Champions League. Intr-o partida inceputa de la ora 19:00, Bayern Munchen s-a impus cu 3-1 pe terenul lui Besiktas Istanbul, prin golurile marcate de Alcantara (18), Gonul (autogol 46) si Wagner (84). Pentru Besiktas marcase Love (59). Bayern merge in sferturi dupa un 8-1 categoric.