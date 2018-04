Continuitate la AJ Box Satu Mare

Asociația Județeana de Box Satu Mare s-a reunit vineri intr-o sedinta ordinara. In deschiderea sedintei, președintele interimar Viorel Plosca a spus: ”Boxul sătmărean își continua parcursul foarte bun din ultimii ani și va continua toate proiectele inițiate de domnul Florin Mulcuțan (președintele autosuspendat) deoarece și pana acum am colaborat foarte bine și suntem la un nivel la care am început sa contam din nou ca ramura sportiva a județului Satu Mare”.

Apoi a luat cuvântul invitatul de onoare al acestei ședințe, domnul Florin Mulcuțan – consilier personal al ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran, iar acesta a spus: “Sunt alături in continuare de sportul sătmărean și cel românesc acum având atribuții și in acest sens. Proiectele demarate in anii anteriori împreuna cu domnul Gavris Ioan, Ghere Ioan și Plosca Viorel trebuie sa se desfășoare in continuare, pentru ca, astfel, pugilismul in Satu Mare va simți cu adevărat o creștere considerabila a valorii sportivilor și vom conta din ce in ce mai mult in boxul românesc și internațional! Anul trecut a fost un an foarte bun pentru pugilismul sătmărean și nu putem sa nu ne implicam in continuarea ascensiunii acestei ramuri sportive din Satu Mare. Acum, chiar dacă sunt mai puțin prezent in Satu Mare, am toată încrederea și-i acord tot sprijinul colegului meu Viorel Plosca pe care l-am delegat in urma cu o luna sa preia toate atribuțiile pe care le aveam in cadrul AJB și ma bucur tare pentru cooptarea in echipa a domnului Alin Mastan pentru partea de secretariat deoarece aveam nevoie parca de puțin suflu nou! Le doresc mult succes celor doi și îi voi sprijini neconditionat in toate proiectele pe care urmează sa le acceseze!”

Ședința a avut ca obiect următoarea Ordine de zi:

Delegarea atributiunilor prese-dintelui A.J. Box Satu MareAlegerea secretarului A.J. Box Satu MareAprobarea programului competitional Intern si ExternDiverse Urmare a discutiilor avute in cadrul sedintei, membrii A.J. Box Satu Mare au decis urmatoarele:Incepand cu data de 20.02.2018 presedintele aflat in actitivitate la aceea data dl. Florin Mulcutan s-a autosuspendat din motive personale delegandu-si toate atributiunile catre dl. Plosca Viorel- arbitru AIBAS-a propus si s-a votat in unanimitate alegerea dlui Mastan Alin pentru functia de Secretar General al A.J. Box Satu Mare.Program competițional:25-27.05.2018 va avea loc Centura Satmarului la Box editia 3 dupa Revolutie29-30.06.2018 va avea loc Cupa Vointa la BoxIn a doua jumatate a lunii noiembrie va avea loc Finala Campionatului National de CadetiLa sfarsitul lunii noiembrie/inceputul lunii decembrie va avea loc Cupa Cauas la Box Pentru urmatoarea sedinta antrenorii A.J. Box Satu Mare trebuie sa prezinte un Plan de Obiective.