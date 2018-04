Cum şi-a aranjat Burleanu în detaliu realegerea în fruntea FRF

Victoria zdrobitoare pe care Razvan Burleanu a obtinut-o la alegerile pentru presedintia FRF din 18 aprilie i-a surprins pe multi.

Mai ales ca de cealalta parte a baricadei se afla Ionut Lupescu, reprezentant al Generatiei de Aur, om cu experienta la UEFA si cu sustinere puternica din partea unor oameni de fotbal cu o reputatie impecabila, Mircea Lucescu si Cristi Chivu.

Si cu toate acestea n-am avut nici macar un al doilea tur de scrutin, Burleanu castigand din prima, cu 168 de voturi la 78 cate a obtinut Lupescu.

Gazeta Sporturilor a publicat, luni, o serie de inregistrari audio de la o sedinta care a avut loc in interiorul FRF cu doar doua zile inaintea alegerilor si in care se vede in clar cum si-a gandit Burleanu strategia de a castiga folosindu-se de tertipuri nu tocmai “ortodoxe”.

Un astfel de exemplu transmis in clar de presedintele FRF catre cei mai fideli locotenenti ai sai viza controlul salii prin bruierea principalilor contracandidati, Ionut Lupescu si Marcel Puscas, in momentul discursurilor acestora.

“Iarăși un alt lucru pe care aș vrea să-l aveți în vedere, fiecare dintre voi, e să identificați în fiecare eșalon niște oameni care, atunci când vor vorbi contracandidații, să nu fie atenți. Să faceți gălăgie, să se uite pe telefoane. Atunci când voi vorbi eu, să vă asigurați că avem aceiași oameni care în schimb vor aplauda. Va conta foarte mult și reacția sălii. Adică pur și simplu, oamenii să transmită, așa, un mesaj de bâz-bâz când vorbește Pușcaș, când vorbește Lupescu. Drăgan e nesemnificativ”, le-a cerut Burleanu pe un ton autoritar oamenilor sai.

Si reactia salii a fost una asa cum a pregatit Burleanu scenariul. Aplauze furtunoase ca la Congresul PCR pe vremuri. O singura voce contestatara s-a ridicat si a criticat durata discursului fostului actual presedinte, personaj care a fost repede trimis in banca lui cu un “nesimtitule” de maidan.(sursa onlinesport)