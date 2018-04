Halep, confirmată în echipa României de Fed Cup

Simona Halep, lidera ierarhiei mondiale WTA, va juca la finalul saptamanii viitoare in confruntarea Romania – Elvetia din barajul pentru calificarea in Grupa Mondiala principala a Fed Cup.Căpitanul-nejucător Florin Segărceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucătoare de tenis din România în acest moment: Simona Halep (nr. 1 WTA), Sorana Cirstea (34 WTA), Irina Camelia Begu (38 WTA) și Mihaela Buzarnescu (40 WTA).“Avem speranțe mari de la această partidă și pentru mine, pentru echipă, pentru toată România ar însemna foarte mult să ajungem în Grupa Mondială. Avem noroc că toate fetele sunt sănătoase, trec printr-o perioadă bună și sper să ne adaptăm foarte repede la terenul de zgură din Sala Polivalentă de la Cluj-Napoca, astfel încât la ora meciului totul să fie pregătit, iar sala plină”, a declarat, pentru site-ul FRT, Florin Segărceanu.In alta ordine de idei, Elvetia va miza pe Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic și Jil Teichmann. Lipseste Belinda Bencic din cauza unei accidentari.Partida se desfăşoară la Cluj-Napoca in intervalul 21-22 aprilie după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu și meciul de dublu. Echipa care câștigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a Fed Cup.