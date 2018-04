Se schimbă sistemul în Liga 1?

Razvan Burleanu propune schimbarea formatului competitional in prima liga. “Vrem sa schimbam sistemul. Ne uitam si vedem ca pana in 2020 vom avea mai multe stadioane, atat in tara, cat si in Bucuresti. Ne dorim ca din sezonul 2019/2020 sa avem un sistem cu 16 echipe in Liga 1. Patru dintre ele sa retrogradeze si una sa mearga la baraj”, a spus Burleanu la Pro x. “Vedem ca foarte multe cluburi de traditie sunt in ligile inferioare, iar conducatorii de acolo si-au dat seama de managementul dezastruos din trecut, care a dus echipele in insolventa si chiar in faliment. Din punct de vedere sportiv le putem oferi aceste conditii. Avem argumente solide de a creste Liga 1 la 16 echipe”, a adaugat Burleanu. Pe 18 aprilie il vom cunoaste pe noul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si Marcel Puscas sunt cei trei care isi disputa cel mai ravnit fotoiul de presedinte din sportul romanesc.