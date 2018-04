Terenul din Odoreu, suspendat o etapă

Iata deciziile luate marti seara in sedinta Comisiei de disciplina a AJF Satu Mare.

– Pentru incidentele petrecute la jocul Someşul Odoreu – Someşul Oar, cauzate de lipsa de organizare a echipei gazdă, Comisia hotărăşte suspendarea dreptului de organizare al jocului pentru o etapă.

-La jocul Ştiinţa Beltiug – Recolta Dorolţ a fost eliminat Santai Szabolcs (Beltiug) pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul Viitorul Viile Satu Mare – Someşul Odoreu a fost eliminat Aciu Mihai (Odoreu) pentru cumul de cartonaşe. Comisia hotărăşte suspendarea acestuia o etapă + amendă 20 de lei.

– La “Olimpia Domăneşti – Vulturii Santău”, programat la 15.04.2018, echipa oaspete nu s-a prezentat la joc. Comisia hotărăşte omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea Olimpiei şi amendarea grupării din Santău cu 350 de lei.

– La jocul Frohlich Foieni – AS Căpleni a fost eliminat Podină Nicu (AS Căpleni) pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul AS CS Cetate Ardud II – Gloria Moftinu Mare a fost eliminat jucătorul Raita Benjamin (Ardud) pentru gesturi obscene, când jocul era oprit. Comisia hotărăşte suspendarea acestuia două etape + amendă 75 de lei.

– În partida Egri Sasok Agriş – Dorolţ 2 Dara a fost eliminat Gal Lehel (Dorolţ) pentru prinderea de gât a adversarului. Va fi suspendat patru etape + amendă 75 de lei.

– La “Atletic Craidorolţ – AS Livada” echipa din Craidorolţ a depus o contestaţie privind identitatea jucătorului Malanca Claudiu, care a jucat sub altă identitate. Jucătorul nu s-a prezentat la confruntarea de după încheierea partidei. Comisia hotărăşte audierea delegaţilor ambelor echipe şi a jucătorului Malanca Claudiu la data de 24.04.2018, la ora 15:30.