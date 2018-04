Valverde îşi asumă eliminarea Barcelonei

Antrenorul Ernesto Valverde a luat asupra sa vina eliminarii pe care FC Barcelona a suferit-o neasteptat in sferturile Ligii Campionilor.

“Eu sunt responsabilul, cel care face si pregateste echipa. Am venit aici pentru a castiga si am trimis in teren aceeasi echipa ca in urma cu o saptamana, dar adversarul a fost mai bun. Trebuia sa jucam ca si cum ar fi fost 0-0. Ei au jucat foarte sus si nu am putut rezista presiunii lor”, a spus Valverde.

“Este o infrangere dureroasa si neasteptata care ne face rau. Acum trebuie sa ne vindecam ranile. Mai sunt alte competitii si trebuie sa incercam sa le castigam pentru ca nu am obtinut nimic pana acum. Infrangerea face parte din fotbal si trebuie sa privim inainte”, a adaugat antrenorul Barcelonei.

AS Roma a eliminat Barcelona dupa 4-4 la general in sferturile Ligii Campionilor gratie golului marcat pe terenul catalanilor in mansa tur, cand formatia blaugrana s-a impus cu 4-1 si parea ca nu mai poate scapa calificarea.