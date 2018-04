Victorie meritată și Unirea urcă pe nouă!

Unirea reușește să lege două victorii și să urce astfel un loc în clasamentul seriei a 5 a din Liga a 3-a. După succesul de acasă , 5-2 cu Avrig, iată că sâmbătă trupa lui Cristi Popa reușește să se impună în fața altei echipe aflate în subsolul clasamentului.

Tășnădenii au câștigat la Iernut , 1-0 și urcă o poziție în clasament. Unicul gol al partidei a fost reușit de Nemeș în minutul 59. Acesta a fructificat o acțiune rapidă jucată pe traseul Cadar –Faur iar Nemeș a deviat mingea la colțul lung.

Pe lângă reușita lui Nemeș, Unirea a mai avut și un gol anulat la Cadar , pe motiv de ofside.

”Un meci destul de greu, in care am avut si sansa, si ocazii multe de marcat.Am castigat totusi meritat, suntem pe un drum bun” a fost concluzia antrenorului Cristi Popa după partida de la Iernut.

Unirea nu are prea mult timp liber la dispoziție . Mâine de la ora 17 tășnădenii vor întâlni pe teren propriu pe Unirea Alba Iulia.

Unirea- Moroz – Ciul, Varga, Bălău, Bercean, Stanciu, Cubaș (M. Silaghi 88), Székely (Nemes 58), Cadar (80 Ștef), Parnău, Nagy (46 Faur)

SERIA 5, etapa 23

Metalurgistul Cugir – Industria Galda 2-3

Andrei Făgărăşanu (10), Marian Codrea (60) / Daniel Lupşan (15 – pen., 39), Alexandru Costea (90+1)

Gaz Metan Mediaş 2 – Unirea Dej 1-0

Edinho Junior (43)

Sănătatea Cluj – Viitorul Ghimbav 3-0

Viitorul s-a retras în pauza de iarnă şi va pierde toate meciurile returului la “masa verde”.

Unirea Alba Iulia a stat.

Avântul Reghin – Performanţa Ighiu 0-3

Florin Hidişan (52), Cătălin Tineiu (61), Alexandru Circov (83)

ACS Fotbal Comuna Recea – CFR Cluj 2 2-1

Daniel Mih (25), Romario Rus (55) / Gabriel Dodoi (82)

CS Iernut – Unirea Tăşnad 0-1

Pavel Nemeş (59)

FC Avrig – Universitatea Cluj 0-1

Dorin Goga (57)