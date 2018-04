Victorie zdrobitoare pentru Răzvan Burleanu

Razvan Burleanu a castigat in mod detasat mandatul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, din 2018 pana in 2022, in cadrul alegerilor de pe 18 aprilie 2018.

In ciuda opozitiei uriase din presa mainstrean (singurul ziar de sport din Romania a fost contra sa, la televizor cu o seara inainte de alegeri au fost invitati 25 de oameni invitati in studiouri toti pro-Lupescu), postul de presedinte a fost castigat fara emotii de Razvan Burleanu, asa cum chiar el a spus.

Aratand ca este un manager brici, Burleanu a anticipat exact numarul de voturi pe care le-a primit chiar in primul tur. A spus inainte de alegeri ca „vor fi 160-170 de voturi” pentru el, iar oficial a primit 168! Ionut Lupescu a primit doar 78, iar Marcel Puscas 8. Ilie Dragan, un candidat anonim, nu a luat nici un vot.

Burleanu dezlănțuit: “N-a fost un fleac, dar i-am ciuruit”

Finalul discursului lui Burleanu, inainte de vot, a fost primit cu un ropot de aplauze din sala, ceea ce a anticipat victoria obtinuta ulterior fara emotii.

Votantii din 2018 au considerat ca programul inceput de Razvan Burleanu in primul mandat (2014-2018) este unul bun si aflat pe drumul cel bun din moment ce majoritatea si-a dat girul.

Burleanu a promis ca va continua ceea ce „s-a facut bine si repede, chiar daca cu unele greseli. Fotbalul romanesc este pus in slujba celor care merita”.

„In 2022 cluburile de copii si juniori vor atrage finantare si participanti, cu noi competitii under 15, antrenorii vor deveni specializati. Cluburile de seniori nu vor mai plati audierile, iar cluburile de la Liga 1 si 2 vor avea venituri mai mari. Echipele care vor retrograda din Liga 1 vor fi sprijinite financiar. Toti antrenorii din fotbal vor beneficia de sponsori. Futsalul va beneficia de o dublare a numarul echipelor. Echipele nationale de fotbal feminin si masculin vor deveni branduri, iar fotbalul feminin va deveni sportul numarul 1 pentru fete din Romania in 2022”, a declarat Razvan Burleanu.

“Numarul meu de telefon ramane acelasi cum a fost timp de patru ani si dupa. Multumesc contracandidatilor pentru participare. Ati fost azi foarte fermi, drepti, integri. Sunt mandru ca fac parte din aceasta familie. Trebuie sa recunosc ca, desi nu a fost chiar un fleac, i-am ciuruit”, au fost primele cuvinte ale lui Burleanu dupa anuntul oficial cu rezultatele scrutinului de la Casa Fotbalului.

Lupescu a rămas șomer!

La randul sau, Ionut Lupescu a transmis cateva cuvinte fiind vizibil incurcat si afectat de pierderea alegerilor, mai ales ca a ramas somer in urma demisiei de la UEFA.

“Felicitari presedintelui pentru alegerea castigata. Vreau sa multumesc celor care m-au votat si celor care au avut o alta optiune. A fost datoria mea sa vin si sa incerc dezvoltarea fotbalului. Sper ca in urmatorii patru ani sa aveti performanta pe care toata lumea o asteapta”, a spus Lupescu, invins categoric de Burleanu.

Pușcaș se retrage

din fotbal

Marcel Puscas a primit doar opt voturi si a anuntat ca se retrage din fotbal.

“Felicitari Razvan Burleanu, felicitari celor opt care m-ati votat si celor care nu m-ati votat. Va anunt ca este ultima mea zi in fotbal. Va multumesc mult pentru tot”, a spus Puscas.

In 2014, atunci cand a castigat alegerile, Burleanu a terminat turul 1 cu 79 de voturi, urmat de Avram cu 59. In turul 2, a primit 113 voturi, iar Avram 58.