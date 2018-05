AJF Satu Mare / Dacia n-a mai ajuns la Decebal

O nouă ședință la Comisia de disciplină a AJF Satu Mare. E drept că a fost una ceva mai liniștită, fără arbitrii bruscați, înjurați sau alergați ori cu cazuri de violență din partea spectatorilor.

Am avut parte de două neprezentări, una a… gazdelor la jocul Viile Satu Mare –Oar și una a oaspeților la Decebal-Supur… Am zice că Dacia din Supur n-a mai ajuns la…Decebal.

Iată deciziile luate:

– La jocul Viile SM – Someşul Oar, echipa din Viile Satu Mare nu s-a prezentat la joc. 3-0 în favoarea echipei Someşul Oar. Amendă 400 lei pentru gazdă.

– La jocul Victoria Apa – AS Livada a fost eliminat Sarga Norbert (Livada) pentru fault în postură de ultim apărător. Va fi suspendat o etapă + amendă 45 de lei.

– La jocul Unirea Pişcolt – AS Ghenci a fost eliminat jucătorul Todorca Cătălin (Pişcolt) pentru gesturi obscene la adresa arbitrului. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 75 de lei.

– La jocul Olimpia Domăneşti – Victoria Tiream a fost elimnat Toth Roland (Domăneşti) pentru cumul de cartonaşe. Comisia hotărăşte suspendarea jucătorului o etapă + amendă 20 de lei

– La jocul AS Căpleni – Real Andrid au fost eliminaţi jucătorii Szilagyi Martin (AS Căpleni) şi Duca Dorin (Andrid) pentru cumul de cartonaşe. O etapă suspendare + amendă 20 de lei

– La jocul Luceafărul Decebal – Dacia Supur, echia din Supur nu s-a prezentat la joc. 3-0 in favoarea Luceafărul Decebal şi amendă 300 de lei pentru oaspete.

Pentru contestaţia privind identitatea unui jucător folosit în partida Vulturii Santau – Real Andrid (duminică, 29 aprilie, scor pe teren 4-2), Comisia de Disciplină a decis omologarea rezultatului 3-0 în favoarea Real Andrid.