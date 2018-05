Arbitru lovit de spectatorii din Livada

Din păcate, am avut parte în week-end de un nou caz de violență pe terenurile din fotbalul județean.

La meciul din liga a 4-a dintre AS Livada și Unirea Păulești, scor 1-3, arbitrul asistent Alex Boroș a fost lovit la finalul meciului de suporterii gazdelor.

Centralul Bogdan Tincu a explicat că totul s-a petrecut după terminarea partidei…

”Au fost unele reproșuri venite pe parcursul partidei din partea gazdelor pentru care l-am trimis în tribună pe delegatul celor de la Livada. Dar alte probleme nu am întâmpinat, iar la final un spectator a venit la arbitrul asistent Alex Boroș și i-a dat un pumn”, ne-a spus centralul, care a rămas cu un gust amar după acest meci și, conform unor surse, se gândește chiar să se retragă din activitate.

Rămâne de văzut care vor fi urmările după acest incident, cazul urmând a fi discutat pe larg în ședința de marți, când au fost convocați la ședință oficialii celor două echipe.

Iată deciziile luate:

La jocul Voinţa Doba – Crasna Moftinu Mic a fost eliminat jucătorul Lipai Gabriel (Moftinu Mic) pentru cumul de cartonaşe galbene. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul Speranţa Halmeu – Dacia Medieşu Aurit a fost eliminat Aciu Adrian (Halmeu) pentru lovirea adversarului când jocul era oprit. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 65 de lei.

– La jocul Sportul Botiz – Someşul Oar a fost eliminat Kiraly Gheorghe (Botiz) pentru lovirea adversarului când jocul era oprit. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 65 de lei.

– La jocul AS Livada – Unirea Păuleşti a fost eliminat Varga Ştefan (Livada) pentru cumul de cartonaşe galbene. O etapă de suspendare + amendă 20 de lei.

– Pentru incidentele petrecute la jocul AS Livada – Unirea Păuleşti, oficialii partidei sunt invitaţi la şedinţa Comisiei de Disciplină care va avea loc în 29 mai, orele 17:00. La cererea echipei din Livada, jocul AS Livada – Viitorul Viile Satu Mare, programat duminică, 27.05.2018, orele 16:00 / 18:00 se va disputa pe terenul din Agriş.