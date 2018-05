„Asta e realitatea”

Marcelo a spus tot, după ce a fost acuzat că a făcut henț în careu:

Real Madrid s-a calificat în finala UEFA Champions League după 2-2 cu Bayern Munchen. Scorul la general a fost 4-3, după ce în tur spaniolii au câștigat cu 2-1.

Marcelo, fundașul stânga al Realului, a vorbit la final despre cea mai controversată fază a meciului și a recunoscut că arbitrul Cunyet Cakir putea dicta penalty pentru Bayern la ultima fază din prima repriză, când a oprit o minge cu mâna.

„Da, mingea mă lovește în mână. E penalty. Asta e realitatea. Dacă aș zice că mingea nu mi-a atins mâna aș minți.

Suntem foarte bucuroși. Era obiectivul nostru să ajungem în altă finală. Am muncit și am suferit mult. A fost un meci foarte dificil, dar suntem în altă finală. Ne-am întâlnit cu un rival foarte puternic, a fost multă tensiune și am suferit.

Sunt foarte fericit pentru Kaylor (n.r. Navas) și Karim (n.r. Benzema). Meritau un astfel de meci. Fotbalul este dificil uneori. Sunt fericit pentru ei. Nu ne gândim să facem istorie. Vrem doar să jucăm și să câștigăm”, a declarat Marcelo, potrivit ziarului Sport.