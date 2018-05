Hamilton câştigă la Barcelona

Lewis Hamilton si-a trecut in cont victoria in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei de la Barcelona dupa o cursa pe care a dominat-o aproape de la un capat la altul.

Plecat din prima pozitie a grilei de start, Hamilton s-a impus in fata coechipierului sau Valtteri Bottas, Mercedes obtinand cel mai bun rezultat din 2018.

Podiumul a fost completat de Max Verstappen, pilotul olandez al echipei Red Bull, care a profitat de un al doilea pit stop neinspirat al lui Sebastian Vettel.

Cvadruplul campion mondial il depasise la start pe Bottas si ajungea pe locul doi, insa niciun moment n-a reusit sa conteste suprematia rivalilor de la Mercedes.

Fara clasare pe podium si cu Kimi Raikkonen care a abandonat in turul 26 din cele 66 programate, pentru Ferrari cursa de la Barcelona poate fi trecuta la capitolul esecuri.

S-au mai clasat in puncte Daniel Ricciardo (5), Kevin Magnussen (6), Carlos Sainz (7), Fernando Alonso (8), Sergio Perez (9) si Charles Leclerc (10).

Cursa de la Barcelona a fost marcata de un incident imediat dupa start, cand Romain Grosjean a rupt aderenta si a fost lovit in plin de Nico Hulkenberg. Printre abandonatii din virajul doi s-a numarat si Pierre Gasly.

Intrecerea a fost neutralizata cu Safety Car pe circuit vreme de sapte tururi, dupa care Hamilton a impus ritmul in fata plutonului.

A mai existat un Safety Car Virtual dupa abandonul francezului Esteban Ocon intr-o zona periculoasa.

In rest, o cursa mai degraba putin spectaculoasa, de departe cea mai putin animata dintre cele desfasurate pana acum in 2018. Doar 18 depasiri au fost efectuate in 66 de tururi si zece din acestea cu ajutorul DRS. Nicio miscare decisiva pentru prima pozitie!

Dupa acest succes, al 63-lea din cariera, Hamilton isi mareste avansul in clasamentul pilotilor in fata lui Vettel, in timp ce Mercedes trece pe prima pozitie la constructori.

Urmatoarea cursa, pe 27 mai, va fi Marele Premiu al Principatului Monaco de la Monte-Carlo.