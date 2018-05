Investiţii de Champions League anunţate la CFR Cluj

Iuliu Muresan, presedintele campioanei CFR Cluj, a vorbit marti despre planurile pentru noul sezon competitional si ambitia de a face performanta in Europa.

“Am foarte mare incredere in Dan Petrescu ca isi va continua munca la un nivel si mai bun. Ii vom aduce cativa jucatori si vom incerca, de ce nu, sa ne calificam in grupele Champions League. Va fi foarte greu pentru ca vom intalni echipe foarte puternice, dar noi am mai facut minuni. Sa nu uitam ca am castigat la Manchester, la Roma, am pierdut la Munchen 3-2 cu trei autogoluri ale noastre. Se vor investi bani in club pentru atingerea obiectivului. Trebuie sa-ti propui foarte mult pentru a obtine mult”, a spus Muresan la Pro X.

“Ne propunem jucatori buni. Vom aduce si jucatori de afara, pentru ca noi avem o reteta buna. Ai nevoie si de jucatori creativi, spre exemplu un Budescu poate rezolva multe partide din faze fixe. E un jucator interesant, dar nu inseamna ca-l aducem pe el. Poate gasim un Budescu necunoscut acum si care va ajunge cunoscut la noi”, a mai spus Muresan.

Oficialul campioanei a raspuns si celor care critica jocul impus de Dan Petrescu la CFR Cluj.

“Pe noi ne intereseaza punctele si finalul, sa fim campioni. Restul sunt povesti, filosofii si nu ne intereseaza”, spune presedintele CFR-ului.

Adversare posibile în preliminariile Ligii Campionilor

Noua campioana a Romaniei, CFR Cluj, viseaza la gloria europeana, insa parcursul din aceasta vara se anunta unul extrem de dificil.

Cu un coeficient redus in ierarhia UEFA, cei de la CFR Cluj vor intra in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor si nu vor avea statut de cap de serie.

Astfel, CFR Cluj ar putea intalni inca din prima runda adversari de top precum Celtic Glasgow, Ludogorets Razgrad, Dinamo Zagreb, sau formatii mai accesibile cum ar fi Qarabaq, Astana sau BATE Borisov.

Lista posibililor adversari ramane deschisa si va fi completata dupa finalizarea tuturor campionatelor din Europa.