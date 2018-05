Liviu Ivasuc a promovat cu Independența Baia Mare în Liga 1

Cu sătmăreanul Liviu Ivasuc antrenor principal, AS Independenţa Baia Mare revine în primul eşalon după numai un sezon al fotbalului feminin din România.

Formaţia antrenată de Liviu Ivasuc și-a câștigat dreptul de a evolua în Liga 1 după victoria cu 4-1 (3-1) de pe teren propriu împotriva celor de la Olimpic Star Cluj-Napoca.

Liderul seriei a doua şi-a asigurat cele trei puncte şi promovarea matematică cu două etape înaintea finalului de campionat.

”Mi-a părut rău când am plecat anul trecut de la Satu Mare. Din păcate proiectul de la Juniorul a dispărut, echipa s-a desființat și am fost ofertat de cei din Baia Mare. Am în lot jucătoare din Baia Mare, Satu Mare și Suceava”, ne-a spus sătmăreanul Liviu Ivasuc, cel care e și profesor de educație fizică și sport la Școala Gimnazială Grigore Moisil din Satu Mare.

Alexandra Ionescu, Andreea Racoș, Tania Mare, Andreea Tătăran sunt jucătoarele din Satu Mare care au promovat împreună cu Liviu Ivasuc pe Independența Baia Mare în Liga 1.

După acest succes se pare că pe adresa tânărului antrenor sătmărean a apărut și o nouă ofertă.