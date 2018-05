Loga Dance School, cu 11 perechi la ”Baia Mare Dance Festival”

Loga Dance School a participat sambata, 6 mai 2018, la ”Baia Mare Dance Festival”. Concursul national organizat la Baia Mare a adus la start peste 170 de perechi de dansatori din toata tara.

Scoala de dans satmareana a participat cu 11 perechi de dansatori in 16 categorii, din care 12 au intrat in finala, concurand in clasele Solo Fete, Debutanti, Pre-competitional, Hobby, E, D, Open Basic si Open.

In total au obtinut 12 medalii, ocupand 8 locuri pe podium si 4 locuri in finala:

Vekony Viktor & Loga Hajnalka – Locul 2 in open Standard 16-34 de ani

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara – Locul 2 la Debutanti 8-9 ani 2 dansuri

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara – Locul 2 la Debutanti 8-9 ani 3 dansuri

Tataruca Ioana – Locul 2 la Solo Fete 12-15 ani

Cristian Luca & Pintea Jessica – Locul 2 la Debutanti 8-9 ani

1 dans Vals Lent

Cristian Luca & Pintea Jessica – Locul 3 la Debutanti 8-9 ani

1 dans Cha Cha

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – Locul 3 in clasa D 12-13 ani

Pop Daniel & Mihai Gloria – Locul 3 in clasa D 14-15 ani

Tamas Norbert & Barar Carla – Locul 4 in clasa E 12-15 ani

Loga Lorant & Szilagyi Eszter – Locul 4 la Open Basic Standard 16-34 de ani

Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid – Locul 5 la Open Standard 16-34 de ani

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – Locul 6 in clasa E 6-11 ani

În week-end dansatorii de la Loga Dance vor participa la Cupa Sătmarului, competiție organizată de Royal Dance Club în sala LPS .