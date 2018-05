Simona Halep o spulberă pe Naomi Osaka

Inceput entuziasmant de turneu la Roma pentru Simona Halep, lidera clasamentului mondial, in fata japonezei Naomi Osaka, jucatoare careia nu i-a cedat decat un singur game.

Halep a avut nevoie de 59 de minute pentru a o invinge pe Osaka, scor 6-1, 6-0, dupa un meci dominat cu autoritate.

O revansa pe care Halep si-a luat-o meritat in fata japonezei dupa infrangerea aspra pe care o suferea in acest an in semifinalele de la Indian Wells.

De aceasta data Halep a jucat ca in vremurile bune si a transformat-o pe Osaka intr-o jucatoare de circuit ITF.

Practic singurul game in care japoneza a contat cu adevarat a fost al doilea al meciului cand, dupa ce incepuse cu un break, Halep a condus cu 40-0 si s-a vazut egalata. Game-ul s-a prelungit si a fost in cele din urma castigat de Halep dupa aproape opt minute si patru mingi de break ratate de Osaka.

Mingi care aveau sa o urmareasca apoi pe nipona ca un cosmar, greselile adunandu-se una cate una in dreptul acesteia.

Extrem de concentrata de parca fiecare minge ar fi fost una de meci, Halep nu i-a lasat adversarei nicio sansa si a reusit sa termine meciul fara vreun break cedat, desi Osaka a avut in total nu mai putin de sase oportunitati.

Sub amenintarea ploii Halep a inchis repede meciul si merge in turul trei fara sa transpire prea mult. O asteapta acolo Madison Keys, a 13-a favorita, care a invins-o pe Donna Vekic, jucatoare venita din calificari, cu 7-6 (2), 7-6 (0).