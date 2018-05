U Cluj, prima echipă promovată din eșalonul trei

In weekend s-a decis matematic prima echipa promovata din liga a treia. Aceasta este „U” Cluj, echipa reinfiintata in urma cu doi ani de suporteri, dupa falimentul gruparii originale. Clujenii, cu fostul mijlocas de la LPS Satu Mare Adrian Micaș titular, s-au impus categoric cu 7-0 in fata celor de la Gaz Metan 2, acumuland 62 de puncte cu care sunt matematic promovati si declansand invadarea terenului de catre fani la finalul partidei.

In alte doua serii lucrurile sunt aproape clarificate, Petrolul Ploiesti si ACS Sirineasa nemaiputand practic pierde promovarea. Aerostar Bacau este favorita in seria I dar Otelul si Csikszereda i-ar mai putea inca incurca intr-un scenariu favorabil. Doar in seria a doua tandemul Farul – Progresul Spartac pare sa se indrepte spre un final dramatic, cu emotii pana la fluierul final.

Progresul Spartac , echipă la care evoluează și sătmăreanul Mircea Donca, trebuie să câștige toate meciurile rămase pentru că, la egalitate de puncte, la final are avantajul rezultatelor directe cu Farul.