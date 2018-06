Argentina, în optimi după un meci epocal cu Nigeria

Dubla campioana mondiala Argentina traieste periculos la turneul final din Rusia, dar important este ca traieste si supravietuieste unui parcurs agonizant in Grupa D.

Argentina avea nevoie de victorie in meciul final cu Nigeria si de un rezultat favorabil intre Croatia si Islanda pentru a continua in optimile de finala.

Ambele criterii au fost indeplinite si Argentina prinde in extremis optimile. Fiesta a fost declansata la Buenos Aires, Rosario si celelalte mari metropole unde se traieste intens in alb si albastru.

Un 2-1 pentru Argentina coroborat cu acelasi rezultat in favoarea Croatiei in cealalta partida a grupei si echipa lui Jorge Sampaoli obtine biletele pentru faza eliminatorie.

Lionel Messi a iesit la rampa deschizand scorul in fata Nigeriei, un gol care a refuzat sa vina in primele doua meciuri, cand decarul argentinian a si ratat un penalty.

Imediat dupa pauza argentinienii au primit o lovitura in moalele capului, centralul turc Cunyet Cakir a acordat penalty usor la un duel care l-a avut in prim plan pe Mascherano.

Nigeria egala si Argentina se vedea din nou trimisa pe ultimul loc in grupa. Intre timp Croatia isi facea treaba si deschidea scorul prin Badelj in fata Islandei.

La 1-1 nigerienii au ratat o mare ocazie de gol prin Ighalo scapat singur cu Armani, portarul argentinian blocand cu piciorul.

Higuain rata si el o mare sansa de gol la cealalta poarta, dar descatusarea s-a produs dupa reusita lui Rojo.

Centrare din dreapta si Rojo a pus un picior sanatos de fundas reluand decisiv in poarta, cand mai erau patru minute pana la scadenta.

Nebunie in tribunele de la Sankt Petersburg, Maradona in pragul delirului la oficiala, o intreaga natiune in lacrimi.

Intre timp islandezii egalasera prin Sigurdsson dintr-o lovitura de la 11 metri, dar Croatia a jucat fotbal pana la capat si avea sa castige prin golul lui Perisic din minutul 90.

Argentina – Franta va fi una dintre optimile de finala, dar cum Messi si compania s-au nascut a doua oara in acest turneu ne putem astepta la continuarea miracolului. De văzut în schimb dacă Croația va ține ritmul și își va valorifica statutul de favorită în optimea cu Danemarca!