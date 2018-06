“Cartea și fotbalul fac casă bună”

Mesaj emoționant postat ieri pe pagina personală de facebook de mijlocașul sătmărean Mircea Donca. Acesta a absolvit cu succes Facultatea de Geografie din cadrul Universității București și alături i-au fost familia și prietenii.

”Viața este despre suișuri și coborâșuri! Astăzi, am absolvit facultatea, acum 10 zile am ratat șansa de a promova în liga a II-a și de a obține a doua promovare succesivă cu Progresul Spartac înainte cu o etapă de finalul campionatului . Chiar dacă ai câștigat și chiar dacă ai pierdut continuă!! Mulțumesc părinților, iubitei mele si prietenilor pentru susținerea necondiționată și pot spune că sunt fericit că am reușit de atâția ani să îmbin școala cu fotbalul”, a scris mijlocașul crescut de Olimpia Satu Mare.

Mircea Donca evoluează în liga a 3-a la Progresul Spartac București, echipă cu care a fost la un pas de o promovare în eșalonul doi.

Felicitări absolventului Mircea Donca și baftă în viață!