Florin Gardoș, încă doi ani la CSU Craiova

Oficialii Universității Craiova au avut putere de convingere în privința lui Florin Gardoș, care a semnat un nou contract cu gruparea din Bănie. Fundașul sătmărean de 29 de ani va juca pentru gruparea din Bănie și în următorii doi ani, în luarea deciziei contând și dragostea declarată a publicului craiovean pentru fostul jucător al lui Southampton.

„Veste excelentă la o săptămână după câștigarea Cupei: unul dintre cei mai titrați fundași centrali din istoria recentă a României a semnat un contract valabil pe doi ani, începând cu data de 1 iulie 2018. Îi dorim lui Florin Gardoș cât mai multe meciuri și trofee în tricoul alb-albastru! Florin Gardoș a evoluat în patru jocuri (trei în Play-Off-ul Ligii I și unul în Cupa României) pentru echipa noastră, bifând 269 de minute. Suntem convinși că Florin va fi unul dintre jucătorii exponențiali în sezonul competițional 2018 – 2019 și va izbuti să revină și la echipa Națională. Născut pe data de 29 octombrie 1988 în Satu Mare, stâlpul apărării noastre are 1,93 metri și este un fotbalist de picior drept. Florin Gardoș și-a început cariera de fotbalist profesionist la Someșul Satu Mare și a făcut pasul în Liga I în 2010, la Steaua București. A îmbrăcat tricoul roș-albastru în 121 de meciuri, timp în care a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive. În cei patru ani petrecuți la gruparea din „Ghencea”, Gardoș a obținut două titluri de campion al țării, o Cupă și o SuperCupă a României. Are 17 prezențe în UEFA Europa League și 11 în UEFA Champions League. În vara anului 2014 a fost transferat la titrata echipă din Premier League, Southampton, contra unei sume record de șase milioane de euro, acesta fiind unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria campionatului românesc. A evoluat în 18 meciuri pentru Southampton și în 17 jocuri pentru gruparea Under-23 a clubului. În ceea ce privește convocările sale sub tricolor, fundașul nostru central a evoluat pentru selecționatele Under-19 și Under-21 (10 prezențe și un gol marcat), dar și pentru Naționala mare a României. A debutat pe data de 8 februarie 2011, într-un amical cu Ucraina și a îmbrăcat tricoul galben al Naționalei de 14 ori”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al Științei.

„Pentru că mi-a întins o mână într-un moment în care alții mi-au întors spatele, și pentru că am fost primit și adorat de suporteri din prima clipă, am decis să semnez un nou contract cu Universitatea Craiova, pe încă doi ani. Vă mulțumesc din suflet tuturor! #forzaștiința”, a explicat Florin Gardoș pe contul său de facebook.