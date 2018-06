Florin Muresan> “Mondialu’ ” din fața televizorului…

Herr Daum ce-ai făcut cu noi? Polonia care ne-a umilit în preliminarii pleacă cu coada între picioare de la mondial. Eliminată nu de vreo Brazilie sau Spanie, ci de Columbia și Senegal…Sper că neamțu și-a luat notițe și măcar după război a învățat și el cum poate fi ținut un atacant de talia lui Lewandowski.

FRF-ul l-a plătit pe Daum cu 500000 euro pe an, în vreme ce Cisse, omul de pe banca Senegalului, cel care a făcut din Lewandowski un simplu anonim, are vreo 200000. Ce să mai spunem de columbieni. I-au tocat mărunt pe polonezi …Iar noi pe columbieni prin 94 și 98 îi băteam cu Hagi și Adi Ilie de fiecare dată…Așa că le dăm dreptate ziariștilor columbieni care scriau înaintea meciului de duminică ”Polonia nu merita să fie cap de serie . S-a calificat după ce a bătut adversari modești în preliminarii, România, Kazahstan, Muntenegru…” . Acum, sigur că și James & co au doar trei puncte și trebuie să bată Senegalul dacă nu vor să plece la fel de rapid acasă ca și ”modesta” Polonie…

În plin scandal de dopaj lansat de presa engleză la adresa naționalei țării gazdă, Rusia a lăsat-o parcă mai moale ieri. Uruguay a trecut clar de Rusia cu 3-0 iar dacă mai sunt nostalgici care plâng după Italia, ei bine, luați trupa lui Suarez și Cavani în brațe. Pare o copie fidelă a ceea ce însemna Mondial de Mondial , Italia. O trupă pragmatică, bine organizată și greu de dovedit…Acum rămâne de văzut ce vor face oamenii lui Tabarez în faza a doua.Cât despre ruși, să fie bucuroși că au trecut de grupe după o tragere la sorți venită parcă din bile calde și reci…

O constatare așa de început de săptămână…Cică la Mondialul ăsta, de când cu VAR-ul s-au dictat deja mai multe penaltyuri ca și la întreg campionatul de acum patru ani din Brazilia…Ce ți-e și cu tehnologia asta!

P.S. Am găsit o imagine simpatică pe facebook. În Anglia, meciurile de la Mondial pot fi urmărite nu doar în piețe și pe terase, ci și în biserici. Unde au fost montate televizoare printre icoane… Mai un Tatăl Nostru, mai o Născătoare, un rozar și-un meci de Doamne ajută! Noroc că nu s-a calificat România că rezolva Tata Puiu și transmiteam meciurile Naționalei direct pe Trinitas!