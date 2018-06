FRF, pentru unii mumă, pentru alții ciumă!

Energia Negrești a câștigat Liga a 4-a elite după un final nebun de campionat. Negreștenii au sărbătorit după ultimul meci ( 4-0 cu Certeze) succesul oarecum nesperat și total neașteptat și se pregăteau de baraj. Iar primul meci pentru promovarea în liga a 3-a ar fi trebuit să se joace sâmbătă la Bistrița cu Gloria. Doar că elanul oșenilor a fost curmat brusc de o decizie venită miercuri de la FRF. ”Energia nu are CIS și nu poate participa la baraj” a sunat sec explicația oficialilor de la federație…

”Unde-i lege nu-i tocmeală ” par a-și fi spus și cei de la Energia și oamenii au intrat în vacanță.

AS Gloria 2015 Corneşti (Dâmboviţa), AS Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita) şi AS Victoria Leţcani (Iaşi) nu au primit nici ele din partea FRF drept de participare la barajul pentru promovarea în Liga 3 fiindcă nu au îndeplinit condiţiile de participare, deoarece nu au Certificatul de Identitate Sportivă (n.r. – CIS). Astfel, ACS Unu Fotbal Club Gloria, redenumită din ACS Dumitra (Bistriţa-Năsăud), FC U Craiova 1948 SA (Dolj), CS Ocna Mureş (Alba) şi ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Neamţ) vor accede în al treilea eşalon fără să joace. Până aici toate clare… Doar că pentru patru echipe FRF a aplicat regulamentul iar pentru altele s-au găsit portițe de ocolire a lui…

Nu acelaşi verdict din partea FRF l-au primit şi campioanele cu probleme asemănătoare celor patru enumerate mai sus, potrivit Liga4.com, astfel că Avântul Albeşti (Botoşani), AS SR Braşov (Braşov), ACS MSE Târgu Mureş (Mureş), AFC Voinţa Lupac (Caraş-Severin), AS Petrolul Bustuchin (Gorj), AFC Singureni (Giurgiu) şi AS Pescăruşul Sarichioi Junior (Tulcea) vor juca pentru promovare.

În concluzie, 11 campioane judeţene nu îndeplinesc condiţiile de participare la barajul pentru promovarea în Liga 3, fie că nu au CIS, fie că sunt de drept public, dar doar patru au fost pedepsite de FRF. Restul vor juca prin încălcarea regulamentului.

Greu de înțeles atitudinea FRF-ului în condițiile în care și așa abia se mai găsesc echipe care să aibă resurse financiare de a juca în liga a 3-a. Nemaivorbind de faptul că participarea la baraj nu e și echivalentă cu câștigarea lui…Așa că CIS-ul ar fi trebuit să devină obligatoriu doar pentru înscrierea în Liga a 3-a nu și pentru participarea la baraj… Lasă-i pe oameni să se bucure de fotbal și de această sărbătoare a barajului… Nu-i îngrădi în regulamente pe care se pare chiar tu FRF, nu le respecți!