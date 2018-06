Gardos a vrut sa revina la FCSB!

Liga 1

Gestul prin care Becali i-a schimbat opinia

Fundasul satmarean Florin Gardos povesteste ca in vara anului 2017 a intentionat sa revina in fotbalul romanesc, dupa ce nu mai prindea echipa la Southampton, si ca prima data s-a gandit la FCSB, echipa de la care plecase in Premier League contra sumei de aproape 7 milioane de euro.

“Am zis sa ma intorc in tara si evident ca prima data m-am gandit la Steaua. Am stat patru ani acolo, m-am gandit ca nu o sa fie nicio problema. Dar n-am apucat sa vorbesc cu un impresar, ca a iesit patronul si a spus ca n-are ce face cu un jucator care n-a mai jucat de trei ani. Atat mi-a trebuit si am zis ca n-are rost sa mai insist”, a povestit Gardos la Telekom Sport.

Acesta a mai povestit ca Gheorghe Hagi a fost cel care i-a recomandat sa mearga la Craiova, echipa care in iarna avea nevoie de un fundas.

“Am avut o discutie constructiva si mi-a spus sa ma gandesc bine, ca Viitorul nu plateste salarii mari, dar ca usa e deschisa. Asta e diferenta intre un om care mananca fotbal pe paine si…”, a mai spus Gardos.

CSU Craiova doreste ca in aceasta vara sa-l transfere pe Gardos de la Southampton, jucatorul fiind doar imprumutat in ultimele luni.