Germania tremură, Suedia mulțumește VAR-ului

Grupa F a început sub zodia lui 1-0. Mexic a încurcat planurile campioanei mondiale iar acum Germania trebuie să muncească serios pentru calificarea în faza a doua. Și asta pentru că suedezii au luat trei puncte în duelul cu sud-coreenii după un o fază în care arbitrul a avut nevoie să consulte VAR-ul pentru a decide dacă ”a fost sau n-a fost” penalty.

Selecționerul Germaniei, Joachim Low, a încercat să explice înfrângerea surprinzătoare a campioanei mondiale în fața Mexicului, scor 0-1.

Antrenorul de 58 de ani s-a aratăt dezamăgit de jocul „Manaschafft-ului” din prima repriză, care ar trebui îmbunătățit în celelalte partide.

„Suntem dezamăgiţi. Am pierdut primul meci şi este ceva anormal pentru noi. Nu am jucat aşa cum o facem în mod obişnuit, în atac, cu pase rapide. Trebuie să ne învăţăm lecţia şi să facem lucrurile mai bine în partidele următoare.

Nu am avut succes cu pasele şi am pierdut mingile într-o manieră pe care nu am mai văzut-o până acum. Am jucat cu pase scurte şi acest lucru a permis adversarului nostru să ne ia mingea cu uşurinţă. Nu am fost concentraţi”, a spus Joachim Low.

Selecționerul Germaniei a lăudat în schimb naţionala Mexicului: „O echipă solidă, cu un joc bun pe contraatac şi care trece foarte bine din defensivă în atac. Sunt mari experţi în posesia mingii şi au jucători foarte rapizi, care profită foarte bine de spaţii”.

Nu uităm de remiza Braziliei, 1-1, cu Elveția. Mari favoriți la câștigarea titlului mondial, brazilienii au deschis scorul prin Coutinho și se părea că vor lua lejer toate punctele. Doar că brazilienii au făcut pasul în spate, neașteptat și Elveția a profitat. Un 1-1 care încurcă mult calculele într-o grupă în care și Serbia visează la faza următoare.

Marți

15:00 Columbia – Japonia

18:00 Polonia – Senegal

21:00 Rusia – Egipt

Miercuri

15:00 Portugalia – Maroc

18:00 Uruguay – Arabia Saudită

21:00 Iran – Spania

Joi

15:00 – Franţa – Peru (Ekaterinburg)

18:00 – Danemarca – Australia (Samara)

21:00 – Argentina – Croaţia (Novgorod)

Toate meciurile sunt transmise de TVR.