Golul 100 al Cupei Mondiale marcat de Messi

Lionel Messi s-a nascut in zodia golului, fara doar si poate, iar reusita din meciul cu Nigeria a intrat in istoria Cupei Mondiale.

Golul marcat de Messi in poarta Super Vulturilor a fost al 100-lea inscris la Cupa Mondiala din Rusia.

In 2010, Andres Iniesta inscria pentru Spania golul 100 al Mondialului din Africa de Sud, iar patru ani mai tarziu brazilianul Neymar avea ocazia sa marcheze al 100-lea gol in turneul final de acasa.

A intrat definitiv în istoria fotbalului argentinian

Lionel Messi a spart gheata la Mondialul din Rusia si a marcat primul sau gol pentru Argentina.

Un gol superb inscris cu sut la coltul lung in poarta Nigeriei, dupa o preluare si un control al balonului formidabile.

Messi devine astfel al treilea jucator argentinian care inscrie la trei turnee finale de Cupa Mondiala, dupa Diego Maradona si Gabriel Batistuta.

Maradona a marcat in 1982, 1986 si 1994, inainte de a fi exclus din SUA dupa un control antidoping care a facut sa rateze meciul din optimi cu Romania.

Batistuta a punctat in 1994, 1998 si 2002, in timp ce Messi are goluri in 2006, 2014 si 2018 continuand astfel traditia predecesorilor sai.

In alta ordine de idei, Messi a devenit jucatorul cu cele mai multe driblinguri reusite la Cupa Mondiala (107), o statistica de care s-a tinut cont incepand cu anul 1996 si pana in prezent. Maradona avea 105 driblinguri in dreptul sau.