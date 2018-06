Loga Dance School, pe podium la Cupa Latino Angels

Loga Dance School a participat sambata, 16 iunie 2018, la Cupa Latino Angels, concurs national organizat la Dej, unde au participat peste 200 de perechi de dansatori din toata tara.

Sportivii scolii de dans din Satu Mare au obtinut sase medalii.Sportivii au concurat in clasele: E, D, Open Basic si Open.

La acest concurs cel mai bun rezultat, locul 2, a fost obtinut de antrenorii scolii de dans, Vekony Viktor & Loga Hajnalka, ei au concurat in clasa Open 16-34 de ani.

Celelalte perechi au obtinut urmatoarele locuri in finala:

Kengye Adam & Illes Tamara in Clasa D 14-15 ani – Locul 3

Makara Daniel & Puscas Iulia in Clasa Open Basic 6-11 ani Locul 4

Pop Daniel & Mihai Gloria in Clasa D 14-15 ani – Locul 4

Varga Andrei & Pauliuc Rita in Clasa D 12-13 ani – Locul 5

Toth Krisztian & Mihali Alexandra in Clasa D 12-13 ani – Locul 6