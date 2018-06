“ Mondialu’ ” din fața televizorului…

Dumnezeu, Argentina, Maradona, Messi…Papa. Ei, da, pare o înșiruire aparent fără noimă doar că după seara de marți de la Sankt Petersburg ( sâc a apărut și-un sfânt în ecuație) lucrurile se leagă…

Plecăm de la Argentina… Maradona în 86 și invocata mână a lui Dumnezeu cu care El Pibe d’Oro îngropa Anglia în sferturi în cel mai greu meci al pumelor din faza eliminatorie de la Mondialul din Mexic. Apoi apare Messi cu golul din meciul din Rusia cu Nigeria și declarația în care Cel de Sus a- pare iar cu treabă pe stadion… Cum toate drumurile duc la Roma, cercul argentinian se închide la Vatican… Cu glumele simpatice apărute pe internet…”Uneori e bine să ai Papă din Argentina!”

Vedeta naționalei Argentinei, Leo Messi, a și recunoscut că și-a pus toate speranțele în divinitate: „Dumnezeu nu putea să ne lase acum”, a spus superstarul argentinian la sfârșitul meciului cu africanii. De altfel, mai în glumă, mai în serios, argentinienii susțin că Dumnezeu a fost de partea lor și pentru că Papa Francisc este de naționalitate argentiniană.

Așa că, să nu vă mai aud că vă legați de nea Gigi Becali când îl pune pe Doamne Doamne antrenor la FCSB… Ori de Tata Puiu când pupă icoane mai ceva ca babele moaștele Sfintei Paraschieva. Cosmine, fă ceva… ca s-o ținem tot așa într-o manieră veselă, că știm că Cel de Sus ne-a făcut glumeți după chipul și asemănarea Sa. Ia-l pe nenea Arsenie la lot că altfel tot la TV vedem și următoarele patru Mondiale.

Ca să vă spun că nu toți românii rezonează cu Mondialul, Messi ori Obi Mikel… Am prins finalul meciului Argentina-Nigeria lângă Mirăslău, fiind în drum spre festivalul de baby baschet de la Mangalia. Intru într-un mic restaurant de pe marginea drumului cu gândul că nu voi avea loc de tiriști pe lângă un TV… Surpriză… Lume multă…și liniștită. Unii , cei mai mulți, priveau , în așteptarea meniului, spre un LCD imens agățat de perete la un film de pe PROTV… Am întrebat dacă mai e vreun ecran , undeva…”Mai e unul mic pe terasă” mă îndrumă ospătărița. Noroc am avut că nu era vreun serial turcesc la Kanal D, ori vreun Exatlon că vedeam golul lui Rojo a doua zi la reluare…Așa m-am bucurat de unul singur printre meseni la reușita argentinienilor, am plătit cafeaua, mi-am cerut scuze de deranj și după fluier am plecat mai departe.

P.S. Nici platforma tvrplus.ro nu m-a ajutat prea mult. Cică era ocupată și adio Messi pe tabletă.