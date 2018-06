Salbă de medalii pentru Sakura Carei la Cupa 1 Iunie

Sâmbătă, sportivii de la A.C.S. Sakura Carei au participat la Cupa 1 Iunie, competiție organizata de Clubul Sportiv Shogunul Oradea in sala de sport a comunei Santandrei.

Sakura Carei a participat la acest eveniment cu 11 sportivi, care au acumulat in total 21 medalii.

Loc 1

Molnar Theodora kata 8 ani, Molnar Theodora kata 9 ani, Keseru Mercedes kumite 8-9 ani,-37 kg, Pomian Mirela kata cadete, Pomian Mirela kumite cadete – 50 kg, Markus Csongor kata 10 ani, Vass Christofer kumite minicadeti -55 kg, Csizmar Nandor kumite 10-11ani +50 kg, Csizmar Nandor kumite minicadeti +55 kg

Loc 2

Suveg Lenard kata 8 ani, Cimpoies Attila kata juniori, Potrovita Sergiu kata 12 ani

Potrovita Sergiu kata , Open 12-15 ani

Loc 3

Keseru Mercedes kata 9 ani, Molnar Patric kata cadeti, Molnar Patric kata Open 12-15 ani

Csizmar Nandor kata 11 ani, Vass Christopher kumite Open 12-14 ani, Markus Csongor kumite 8-9 ani-37 kg, Sepler Mark kata 13 ani, Sepler Mark kata Open 12-15 ani

Cu acest turneu s-a incheiat sezonul competitional de primavara, dar antrenamentele continua, si avem in vara si doua stagii de pregatire cu Lotul National de Karate SKDUN. In perioada 24 iulie-20 august, sportivii vor avea parte de o scurta vacanta dupa care reluam antrenamentele zilnice.