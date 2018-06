Statistici negre pentru nemți după eliminarea de la Mondiale

Germania a parasit rusinos Cupa Mondiala din postura de detinatoare a trofeului.

Nu ca ar fi prima oara in istorie cand campioana in exercitiu nu trece de faza grupelor. S-a mai intamplat cu Franta in 2002, cu Italia in 2010 si cu Spania in 2014.

Germania n-a mai patit insa o asemenea eliminare prematura din 1938, cand nemtii paraseau competitia dupa prima faza a competitiei.

Cu cele doua goluri marcate, Germania devine a doua campioana mondiala in exercitiu cu cele mai putine goluri marcate la editia urmatoare castigarii turneului final. Se putea si mai rau, Franta parasind Cupa Mondiala din 2002 fara niciun gol inscris intr-o grupa cu Uruguay, Danemarca si Senegal.

Germania a pierdut in premiera in fata sud-coreenilor, dupa doua victorii la rand in fata asiaticilor.

Incepand cu 2010, Germania a pierdut de fiecare data meciurile in care Thomas Muller n-a fost titular (0-1 cu Spania in semifinalele din 2010). Cu Muller in teren nemtii au invins in 12 din cele 15 meciuri disputate.