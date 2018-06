Terenuri suspendate la Livada și Cămin

Ședința de marți seara a Comisiei de disciplină a AJF Satu Mare a lămurit problemele legate de incidentele petrecute la două din jocurile din Liga a 4-a.

Astfel, după ce arbitrii au fost loviți la Livada și Cămin în meciurile cu Păulești și Lucăceni, gazdele s-au ales cu terenurile suspendate.

Iată toate deciziile luate:

Pentru incidentele petrecute după terminarea jocului AS Livada – Unirea Păuleşti (disputat la 20.05.2018), unde arbitrul asistent Boroş Alex a fost lovit de către un spectator, Comisia hotărăşte ridicarea dreptului de organizare a jocurilor oficiale de către AS Livada pentru trei etape şi amendă 300 de lei. Tot la acest joc, pentru injurii şi ameninţări la adresa oficialilor, comisia hotărăşte suspendarea delegatului echipei AS Livada – Hăitaş Mihai, pentru trei luni şi amendarea acestuia cu 300 de lei.

Referitor la jocul Schwaben Kalmandi Cămin – Viitorul Lucăceni (disputat la data de 27.05.2018), echipa din Lucăceni a contestat dreptul de joc al jucătorului Veres Alex, Comisia hotărăşte pierderea jocului de către echipa din Cămin cu 0-3. Tot la acest joc, pentru incidentele petrecute la sfârşitul partidei, unde doi spectatori din Lucăceni au intrat în terenul de joc, lovind arbitrul, Comisia hotărăşte: ridicarea dreptului de organizare a jocurilor oficiale a echipei din Cămin pentru o etapă (lipsă de organizare) şi amendă 300 de lei.

La jocul Crasna Mof-tinu Mic – CSM Victoria Carei a fost eliminat jucătorul Mihale Claudiu (Carei) pentru cumul de cartonaşe galbene. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La meciul Viitorul Vetiş – Sportul Botiz a fost eliminat jucătorul Aspru Dragoş (Botiz) pentru injurii aduse la adresa oficialilor jocului. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 75 de lei.

Tot la acest joc a fost eliminat jucătorul Horotan Patrick (Botiz) pentru cumul de cartonaşe galbene. Suspendare – o etapă şi amendă – 20 de lei.

– La AS CS Cetate Ardud (Mădăras) – Unirea Păuleşti, echipa din Ardud nu s-a prezentat la joc. Comisia hotărăşte omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei Unirea Păuleşti.

– La Schamagosch Ciumeşti – Unirea Pişcolt, a fost eliminat Paskuly Robert (Ciumeşti) pentru scuiparea unui adversar. Va fi suspendat patru etape şi amendat cu 75 de lei.

– La ACS Turulung – Speranţa Bogdand a fost eliminat Nemeti Călin (Bogdand) pentru injurii la adresa arbitrului asistent. Suspendare: două etape şi amendă: 75 de lei.

– La Viitorul Viile Satu Mare – Voinţa Lazuri a fost eliminat Karikas Iancu Cătălin pentru cumul de cartonaşe galbene. Suspendare: o etapă şi amendă: 20 de lei.