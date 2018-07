BC Magic Satu Mare la Festivalul Naţional de Babybaschet Banca Transilvania 2018

Peste 1.500 de copii din intreaga tara s-au bucurat de tainele sportului cu mingea la cos si s-au intrecut saptamana trecută, pe terenurile special amenajate in incintele Liceului Tehnologic “Ion Banescu” si Bazei Sportive “Pescarus” din Mangalia, in cadrul Festivalului National de Babybaschet Banca Transilvania 2018.

Si chiar daca uneori vremea a fost mai zgarcita cu participantii in cateva zile, mai multe mecuri fiind amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, micutii baschetbalisti cu varste de pana la 10 ani vor ramane cu multe amintiri frumoase dupa cele sase zile de intreceri, mai toate echipele reusind sa bifeze in cele din urma cate opt meciuri in grupe.

Iar in afara meciurilor de babybaschet, copiii au avut parte si de intalniri-surpriza cu “Sam Dunk”, mascota Eurobasket 2017 fiind asaltata zilnic pentru mii de poze inedite, dar si de “Marsul micului baschetbalist” sau de meciul demonstrativ al antrenorilor, in care tehnicienii, multi dintre ei fosti baschetbalisti, au oferit multe faze de spectacol pe “Terenul 1 BT”, spre deliciul asistentei.

Printre participanți s-au aflat și cei de la BC Magic Satu Mare. Echipa băieților pregătită de George Oșan și cea a fetelor, antrenată de Lavinia Năstruț… Iar micii baschetbaliști sătmăreni au avut parte de meciuri atractive în fiecare zi și cu siguranță că au progresat și mai mult după duelurile cu adversari din întreaga țară.

Revenind la Festival, cei peste 1500 de tineri participanti s-au grabit in cele sase zile sa nu rateze nici o oportunitate de a se bucura sub razele soarelui de frumusetea jocului de baschet si, incurajati frenetic de mii de sustinatori, fie parinti, rude sau prieteni, au reusit sa descopere multe dintre procedeele tehnice ale acestui sport, dar si ce gust are victoria sau infrangerea.

Toti copiii au plecat de pe cele 13 terenuri de baschet de la Liceul Tehnologic “Ion Banescu” si Baza Sportiva “Pescarus” cu nostalgia faptului ca timpul s-a scurs parca prea repede in aceasta saptamana. Si asta pentru ca au avut parte de multe momente de neuitat, si mai ales de multe meciuri interesante, in care multi dintre ei au demonstrat din plin ca iubesc deja acest sport si prefera sa-si petreaca timpul in mod cat mai placut sub panourile de baschet.

De azi , tot la Mangalia începe Festivalul de minibaschet cu alte echipe sătmărene la start…