“Fiți siguri de un lucru!”

Portugalia a părăsit sâmbătă seara Mondialul încă din faza optimilor de finală. Lusitanii au pierdut cu Uruguay, 1-2, iar visul lui Cristiano Ronaldo de a câștiga un turneu final e din nou spulberat prematur.

La finalul meciului, superstarul portughez de 33 de ani a avut un discurs de adevărat lider și a dat asigurări că naționala Portugaliei va continua să fie una dintre cele mai bune din lume și în următorii ani.

“Acesta este fotbalul. Cel care înscrie mai multe goluri câștigă. De asta Uruguay s-a calificat mai departe. Portugalia s-a prezentat bine, în termeni generali. În opinia mea, am fost mai buni decât Uruguay. Am avut destule oportunități, dar golurile fac diferența.

Echipa noastră a luptat bine la acest Mondial. Căpitan fiind, sunt extrem de mândru de acest grup, de întreg staff-ul. Toată lumea a făcut tot posibilul pentru ca lucrurile să meargă bine. Sunt foarte fericit și plec de aici fericit. Nu așa cum voiam, dar senzațiile sunt bune. Portugalia va continua să câștige lucruri importante.

Nu e timpul să vorbim despre viitorul antrenorului, al jucătorului, al echipei. Fiți siguri doar că această echipă va continua să fie una dintre cele mai bune din lume. E un grup fantastic, cu o ambiție imensă de reușită și sunt încrezător că naționala noastră va fi întotdeauna la vârf”, a spus Cristiano Ronaldo, potrivit AS.

Tot sâmbătă și Messi a părăsit Mondialul , Argentina fiind învinsă de Franța, 3-4 după un meci superb.

Un meci în care vedeta nu a fost Messi ci… Mbappe. La doar 19 ani atacantul francez de la PSG a reușit o dublă și a scos penalty-ul din care Griezmann a deschis scorul.

Sfertul de finală Uruguay – Franța se va juca vineri, 6 iulie, ora 17:00.