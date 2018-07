Liga Campionilor se vede la Look

Posturile Look TV si Look Plus vor difuza meciuri din Liga Campionilor, cea mai importanta competitie fotbalistica din Europa. Parte a grupului Clever Media Network, posturile Look au obtinut drepturile TV pentru Liga Campionilor pe trei sezoane. La Look TV si Look Plus mai sunt transmise meciuri din Liga 1 Betano, Liga 2, Cupa Romaniei, Campionatele din Scotia si Belgia.