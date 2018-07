“ Mondialu’ ” din fața televizorului…

Harakiri e varianta folosită de europeni, sepukku mai cunoscut în Japonia. E termenul care mi-a venit automat în minte după meciul Belgia-Japonia, pierdut de asiatici în ultimul minut al prelungirilor.

Am apelat la Dex.. Seppuku (sau harachiri) desemnează un mod de sinucidere prin spintecarea pântecelui cu pumnalul sau cu sabia, practicat mai ales de samuraii japonezi. Practica a fost abolită în 1868. A fost abolită de samurai în 1868 dar reactivată de fotbaliștii Naționalei peste exact 150 de ani. Cum ai putea explica rezultatul de luni seara? Japonezii au gândit excelent războiul cu belgienii. Au condus cu 2-0 după o evoluție încântătoare. Joc combinativ, n-au refuzat fotbalul, nu s-au baricadat ca rușii…Și totuși finalul i-a trădat. Belgia și-a valorificat avantajul taliei superioare.. A egalat cu cap și cu capul. 2-2 și mai erau 60 de secunde…Până și baciu Pali de la Mădăras ar fi știut că e mai bine să aștepți prelungirile și să arunci mingea pe arătură…Japonezii însă ca-n filmul cu ”Ultimul samurai ” cu Tom Cruise și Ken Watanabe s-au arucat într-un ultim atac. Ce avea să se dovedească sinucigaș. Fără să am pretenții de tehnician ci doar de privitor din fața TV ului a fenomenului fotbal m-am trezit strigând la japonezi…”Fă fault!” N-a stat nimeni ( italienii erau vreo cinci cu siguranță) în fața lui Curtois la repunere. Apoi nicio tentativă de ținere, de dat la gioale cum zicem noi pe aici, la mijloc și uite așa belgienii în 10 secunde au ajuns nestingheriți în careul japonezilor și le-au dat lovitura de grație. Poate că Belgia se califica și după prelungiri ori după lovituri de departajare… Poate… Criticați aspru pentru mascarada din ultimele minute ale meciului cu Polonia, japonezii au vriut să ne arate că au onoare și au refuzat antijocul…Mai țineți minte mesajul de pe tabela din Ghencea după Steaua-Anderlecht 3-0 în semifinala Cupei Campionilor din 86…”Notre respect Anderlecht!” …acum și noi și mai ales belgienii ar putea rescrie textu lui Cristian Țopescu, ”Notre respect Japon!”. Și mai e un motiv pentru care japonezii merită respectul lumii…Atitudinea suporterilor, eleganța lor și modul în care au știut să respecte ordinea și curățenia la stadion. Cât despre echipă… Imaginea cu vestiarul lăsat lună și bec după înfrângerea de luni spune tot. Mesajul e clar ”Spasiba”…”Mulțumesc!”



Despre duelul plin de ocazii și de fotbal de calitate dintre Elveția și Suedia în coloana noastră de mâine. Nu de alta dar acum mai avem și ceva pauză la Mondialu ăsta!