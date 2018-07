“Mondialu’ ” din fața televizorului…

Mamă, ce am mai aşteptat meciul de marţi seara. ”Va fi spectacol! Joacă cele mai bune echipe ale turneului! Asta trebuia să fie finala! ” şi multe astfel de mesaje optimiste am văzut pe facebook înainte de meci.

În fapt, Franţa-Belgia s-o spunem sincer a fost ca un soi de meci de şah… Iar la drept vorbind, câţi dintre noi, chiar dacă mai ştim să mutăm un cal şi am auzit şi de Karpov şi Kasparov, am avea răbdare să privim un meci, cap coadă, între doi şahişti… Am scris parcă după Belgia-Japonia că atacul îţi câştigă un meci, hai două, dar apărarea ia trofeul…Francezii pare c-au înţeles mai bine zicala şi la Mondialu` ăsta n-au făcut altceva decât să caute să dea cu un gol mai mult ca şi adversarul…După care s-au închis în carapace şi au stat cuminţi conştienţi de valoarea lor. Aşa a fost şi cu Australia şi cu Peru, cu Argentina acel 4-3 e cam exagerat. Aşa s-a întâmplat şi cu Belgia. Săracu Felaini după un meci perfect cu Brazilia acum e scos ţap ispăşitor la eliminarea de marţi… Umtiti l-a păcălit, a venit la colţul scurt şi cu asta basta…Ca o constatare… Barcelona cu atâţia jucători formidabili de atac ne propune acum o vedetă din apărare. Pe Umtiti. Şi încă o coincidenţă… Acum 20 de ani în semifinala cu Croaţia, când au ajuns în prima lor finală la Mondiale, tot un fundaş a fost eroul. Thuram a reuşit o dublă şi a întors rezultatul după ce Suker deschisese scorul pentru croaţi. Şi ce jucători de atac aveau şi atunci…Henry, Trezeguet, Zidane, Djorkaeff…

Mda, cam seacă a fost semifinala. Un amic făcea o comparaţie…”E ca şi cum am fi fost invitaţi la cină de un maestro bucătar. Te aştepţi la delicii culinare, la spectacol în farfurie, dar de fapt tu mergi acasă şi te saturi în seara aia tot cu o slană cu brânză şi ceapă”.

Acum, sigur că Franţa e marea favorită la titlul mondial. În 1998 acasă la ei l-au câştigat. În 2006 în vecini, la nemţi, i-a bătut Italia la penalty-uri şi Zidane cu acel cap în plex la Materazzi. Duminică , la o zi după Sărbătoarea Naţională din Hexagon (14 iulie), oare vor bea franţuzii de bucurie ori de necaz?