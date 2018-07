“Nu meritam mai mult, mergem acolo să marcăm”

Iordănescu nu-şi pierde speranţa:

Antrenorul Edi Iordanesu a vorbit dupa esecul, scor 0-1, cu Malmo, din prima mansa a turului 2 preliminar din Liga Campionilor. “Am produs prea putin fotbal. Mi-as fi dorit sa avem mai multa incredere. Din punctul meu de vedere nu meritam mai mult. Trebuie sa ridicam capul din pamant si sa mergem inainte”, a spus Iordanescu. Tehnicianul CFR-ului isi pastreaza optimismul pentru meciul retur programat peste o saptamana in Suedia. “Avem sansa noastra. Mergem acolo, marcam si putem intoarce calificarea. Asta e meseria noastra, sa speram”, a adaugat Iordanescu. Malmo a invins-o pe CFR Cluj, in Gruia, prin golul marcat de Strandberg in finalul primei reprize.