Record de penalty-uri la Cupa Mondială și alte statistici interesante

La turneul final din Rusia au fost marcate in cele 48 de meciuri disputate in faza grupelor un numar record de goluri de la 11 metri.

Nu mai putin de 24 de goluri din penalty au fost marcate in cele doua saptamani dedicate fazei grupelor.

Un record pentru Cupa Mondiala in actualul format cu 32 de echipe, format introdus incepand cu editia Franta 1998. Spre exemplu, la editiile din 1998 si 2002 au fost marcate in total, pe intreg turneul final, 18 goluri din 11 metri.

Cele mai putine reusite din penalty au fost inregistrate in 2010 si 2014, cate zece goluri de la punctul cu var dupa faza grupelor.

In alta ordine de idei, in faza grupelor la Cupa Mondiala din Rusia au fost marcate 122 de goluri, o cifra intre editiile din 2014 (136 goluri) si 2010 (101 goluri).

Noua dintre aceste reusite au fost autogoluri.

Tunisianul Fakhreddine Ben Youssef a marcat in partida cu Panama din ultima faza a grupelor golul cu numarul 2500 din istoria Cupei Mondiale.

In cele 48 de meciuri din cele 64 programate la Cupa Mondiala din Rusia au fost acordate 158 de cartonase galbene si trei rosii.