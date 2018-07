U Cluj, sponsorizată de cel mai mare festival de muzică din România

Revenita in Liga 2 dupa ce a luat-o de la cea mai de jos treapta a fotbalului romanesc, Universitatea Cluj va avea parte de sustinerea financiara a Untold, cel mai mare festival de muzica din Romania si unul dintre cele mai apreciate din Europa.

“UNTOLD anunta cu mandrie ca incepand din sezonul fotbalistic 2018 -2019 devine sponsor oficial al echipei de fotbal FC Universitatea Cluj. UNTOLD este mai mult decat un festival de muzica, este si un model de bune practici, asa ca organizatorii festivalului isi doresc sa se implice cat mai mult in comunitatea unde s-a nascut unul dintre cele mai bune festivaluri din Europa”, este comunicatul oficial prin care este anuntata colaborarea dintre festivalul din Cluj si U.

Festivalul Untold isi desfasoara scena principala pe Cluj Arena in perioada 2-5 august, chiar in weekend-ul primei etape din Liga 2.

U Cluj incepe sezonul pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus Bucuresti, dar va trebui sa-si gaseasca un alt teren tocmai din cauza festivalului devenit sponsor principal.