Unirea Tășnad se impune categoric la Csenger

Singura divizionară din județ, Unirea Tășnad își continuă seria meciurilor de pregătire.

Miercuri după amiază, trupa antrenată de Cristi Popa și Ovidiu Suciu s-a deplasat în Ungaria pentru un joc școală cu vecinii de la Csenger.

Cum era oarecum de așteptat tășnădenii n-au avut emoții și s-au impus clar , la scor de tenis… 6-0.

De remarcat că echipa de liga a 4-a din Csenger e antrenată de fosta glorie a Olimpiei, Tibi Csik iar acolo evoluează și sătmărenii Ștef și Lazin.

Partida a fost la discreția echipei noastre iar noile achiziții, Anton și Cocian, pare că s-au integrat rapid la echipă. Anton a ajuns la Tășnad de la Târgoviște , via Cetate Ardud-Mădăras iar Cocian e un junior crescut de Primavera ce a evoluat deja la nivel de liga a 2-a la Olimpia și UTA.

De asemenea l-am remarcat la Tășnad și pe Cornel Ene, fundașul ce a evoluat sezonul trecut în Liga 1 la Juventus se pregătește, în aşteptarea unei oferte din primele ligi, la Unirea.

Pentru Unirea urmeaza amicalul de sâmbătă din deplasare cu Luceafarul Oradea (Liga 2), iar în perioada 30 iulie – 6 august se va afla în cantonament la Călinești-Oaș.

Miercuri, 1 august, Unirea Tășnad are programat meci în primul tur al Cupei României, în deplasare, cu Crasna Moftinu Mic, cu începere de la ora 17:30.

Min. 20, 1-0 (Anton): șut deviat la colțul lung, al lui Anton de la 16 metri, pe dreapta cu exteriorul, în vinclu.

Min. 21, 2-0 (Cocian): Unirea câștigă o minge în fața careului advers, Anton pasează pentru Cocian, iar jucătorul din urmă driblează adversarul și portarul, după care șutează în poarta goală.

Min. 23, 3-0 (Cocian): Ciul urcă pe partea stângă, trimite în fața porții de unde Cocian face un nou dribling și înscrie cu poarta goală.

Min. 43, 4-0 (Palinceac): Cocian pasează în dreapta pentru Palinceac care trage tare la colțul lung.

Min. 62, 5-0 (Szekely): la un contraatac condus de Anton, mingea ajunge în stânga la Szekely care șutează plasat la colțul lung, în vinclu.

Min. 72, 6-0 (Smikal): Anton trimite către Szekely, acesta pasează în fața porții, iar mingea ajunge la Smikal care șutează în poarta goală.

Unirea Tășnad: Gorbe – Palincec, Varga, C. Ene, Parnău, Cubaș (min. 46, Szekely), Stanciu, Anton, Ciul (min. 46, Răzvan Pop), Bolba (min. 46, Smikal), Cocian.Antrenori: Cristi Popa și Ovidiu Suciu. Au fost învoiți: Levente și David Vincze, Vădan, Bălău. Nemeș este accidentat.