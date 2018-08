Baftă, Unirea!

În această după amiază pornește la drum și caravana Ligii a 3-a.

Unirea Tășnad , singura reprezentantă a județului Satu Mare în eșalonul trei va juca în prima etapă a seriei a 5-a la Reghin pe terenul celor de la Avântul.

”Cu siguranță că nu ne așteaptă un meci ușor. Orice început de campionat e mai dificil și toate echipele își doresc să înceapă cu un rezultat pozitiv. Mergem încrezători la Reghin , o echipă care a terminat sub noi sezonul trecut în clasament” ne-a spus antrenorul Cristi Popa.

Tehnicianul Unirii e convins că gazdele se vor agăța de orice șansă pentru a câștiga meciul, iar acum vedeta celor de la Avântul e …sătmăreanul Vlad Bujor.

”Au același lot de anul trecut plus Vlad Bujor care s-a mutat la Reghin și a ales să joace acolo. E un mare plus în atac pentru ei. La experiența lui ,Vlad Bujor poate face diferența la acest nivel” a mai spus Cristi Popa.

Unirea are un lot format în mare parte din jucători tineri iar oficialii tășnădeni mizează chiar pe dorința lor de afirmare.” Echipa ne a arătat și în pregătiri că are potențial. Așa cum am mai declarat, cred că locul nostru ar fi între primele cinci din serie dacă jucătorii vor da totul pe teren și dacă nu vor apărea probleme de natură extrafotbalistică. Seria mi se pare mai slabă față de cea de anul trecut, dar din păcate mai costisitoare și mai obositoare dacă ținem cont de distanțele pe care le avem de parcurs” a mai spus tehnicianul Cristi Popa.

Partida Avântul Reghin-Unirea Tășnad va începe la ora 18 și va fi arbitrată de Necrici Razvan ajutat la cele două margini de Tarba Gheorghe Vasile și Muresan Cristian Gheorghe toți din Maramureș.Observatori Albon Teodora (Cluj-Napoca) și Lazar Mihail (Covasna)

Abonamente la meciurile de acasă

”Dragi suporteri vă informăm că de săptămâna viitoare se pun la vânzare cele două tipuri de abonamente pentru meciurile echipei noastre UNIREA, din campionatul de fotbal liga a 3-a, seria V ediția 2018-2019 .

Abonament ptr tur și retur: 250 ron ( fiecare primește o eșarfă și două fanioane de mărimi diferite ).

Abonament ptr turul de campionat: 50 ron.

Abonamentele sunt valabile ptr meciurile disputate acasă sau în Carei, în cazul în care încep lucrările la stadionul din Tășnad.” Este anunțul postat ieri pe pagina oficială de facebook a Unirii Tășnad. Baftă UNIREA!

Turul pentru Unirea Tăşnad:

Etapa 1 (25 august): Avântul Reghin – Unirea Tăşnad

Etapa 2 (1 septembrie): Unirea Tăşnad – Sănătatea Cluj

Etapa 3 (8 septembrie): Arieşul Turda – Unirea Tăşnad

Etapa 4 (15 septembrie): Unirea Tăşnad – MSE Târgu Mureş

Etapa 5 (22 septembrie): Unu Fotbal Gloria – Unirea Tăşnad

Etapa 6 (29 septembrie): Unirea Tăşnad – Minaur Baia Mare

Etapa 7 (6 octombrie): Unirea Dej – Unirea Tăşnad

Etapa 8 (13 octombrie): Unirea Tăşnad – Odorheiu Secuiesc

Etapa 9 (20 octombrie): CS Iernut – Unirea Tăşnad

Etapa 10 (27 octombrie): Unirea Tăşnad – CFR Cluj II

Etapa 11 (3 noiembrie): Comuna Recea – Unirea Tăşnad

Etapa 12 (10 noiembrie): Unirea Tăşnad – Gaz Metan II

Etapa 13 (17 noiembrie): AFC Hărman – Unirea Tăşnad

Etapa 14 (24 noiembrie): Csikszereda – Unirea Tăşnad

Etapa 15 (1 decembrie): Unirea Tăşnad – Cetate Râşnov

Returul Ligii 3 va începe în 2 martie 2019 şi se va încheia pe 15 mai 2019.