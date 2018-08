Dinamo l-a vândut pe Mahlangu

La putine ore dupa ce a refuzat oferta de la FCSB pentru Dan Nistor, Dinamo a renuntat la un alt mijlocas din lotul antrenat de Florin Bratu. Sud-africanul May Mahlangu, unul dintre liderii lui Dinamo in teren, a fost cedat la Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei, anunta Fanatik. Dinamo va incasa 500.000 de euro, iar Mahlangu va incasa un salariu de 30.000 de euro pe luna pentru un contract valabil pe trei ani. Mahlangu a ajuns la Dinamo in 2016 si avea al doilea cel mai mare salariu din echipa, 8000 de euro pe luna. Trei goluri a marcat internationalul sud-african in cele 70 de meciuri disputate in tricoul lui Dinamo.