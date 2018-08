Florin Gardoș se ia de suporterii Craiovei

U Craiova a fost învinsă de Concordia Chiajna, cu scorul de 1-0, și multă lume a dat vina pe gazonul deloc prietenos de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Antrenorul Devis Mangia și căpitanul Alex Mitriță s-au arătat deranjați de starea suprafeței de joc.

Pe de altă parte, fundașul sătmărean Florin Gardoș a luat în calcul și atitudinea spectatorilor față de echipă. Fotbalistul susține că presiunea pusă de suporteri este insuportabilă atunci când aceștia înjură și huiduie.

„Era destul de greu să câştigăm după ce am rămas în zece oameni. Am jucat 70 de minute în inferioritate numerică, dar cred că echipa a avut o atitudine bună, poate că meritam ceva mai mult azi. A trebuit să compensăm lipsa unui jucător şi să alergam mai mult. Evident că intervin nervii, dar chiar şi-aşa ne-am creat ocazii şi am încasat un gol la o fază care nu anunţa mare lucru. Un adversar a fost şi gazonul, se rupe foarte uşor, nu se mai poate alerga, ne dezavantajează pentru că suntem o echipă care pasăm şi care caută posesia. Noi începem construcţia din spate, nu avem talie şi nici forţă. Daca nu va fi schimbat gazonul vom avea probleme foarte mari tot anul. Mai ales când va începe să plouă şi vremea va fi urâtă.

E greu să te controlezi uneori, când alergi 90 de minute, dai totul pe teren şi te înjură de mamă şi de tată, de toate cele. Normal că te enervezi. Am tot respectul pentru cei din peluză, ne-au susţinut şi sunt mereu alături de noi. La meciul cu Sepsi n-am avut nici atitudine, nici agresivitate, nimic. Ne-am dus toţi, am băgat capul în pământ şi ne-am cerut scuze. Dar, când joci în 10 timp de 70 de minute şi eşti huiduit asta nu te ajută cu nimic. Nu mai gândeşti lucid”, a declarat Florin Gardoş, potrivit Telekom Sport.