Ilie Dumitrescu a făcut praf un fotbalist al CFR-ului după eliminarea din Liga Campionilor

Juan Culio a fost eliminat în minutul 77 al meciului dintre Malmo şi CFR. Argentinianul a avut o intrare dură într-o zonă neutră a terenului, în situaţia în care avea deja un cartonaş galben.

Iuliu Mureşan s-a ferit să îl critice dur pe mijlocaşul cu experienţă al ardelenilor. Ilie Dumitrescu însă nu s-a abţinut.

”Mureşan încerca să îmi aducă scuze mie la faza când Culio ia al doilea cartonaş galben, că e un jucător cu experienţă. Tocmai, un jucător care are determinare, e luptător. Aş vrea să luăm cifrele, atingeri, recuperări, mingi recuperate. Din exterior nu am văzut un plus. Nu ai cum să accepţi o ieşire nervoasă de acest fel. Jucătorul lasă echipa în inferioritate numerică într-un moment bun. De unde venim? Eu nu vin de pe băncile facultăţii direct în emisiune. Eu vin din iarbă! Trebuie, în zona individuală, trebuie să dai un mesaj”, a spus Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

CFR Cluj va continua în competiţiile europene, însă în turul al treilea preliminar al Europa League, în care va evolua cu FK Sutjeska Niksici (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Erevan (Armenia). În tur, Alashkert s-a impus, scor 1-0, returul urmând să aibă loc joi.