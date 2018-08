Meciurile sunt întinse pe cinci zile

Desfăşurarea turului 3 al Cupei României la mijlocul acestei săptămâni a dus la o serie de modificări în cadrul etapei a 5-a a Ligii 2, programate în weekend. Runda debutează sâmbătă şi se va încheia tocmai miercuri, pe 12 septembrie.

În această fază a competiţiei eliminatorie vor intra cele cinci nou-promovate din Liga 2, Aerostar, SSC Farul, Petrolul, Energeticianul şi “U” Cluj. Patru dintre acestea şi-au luat mai mult timp de odihnă şi şi-au programat meciurile ceva mai târziu. Nu acelaşi lucru l-a făcut şi Aerostar, care va juca împotriva celor de la ASU Poli la ziua şi ora clasică Ligii 2, adică sâmbătă, de la ora 11:00.

Farul joacă duminică, “U” şi-a pus meciul tocmai luni, marţi intră pe teren Energeticianul, iar Petrolul o întâlneşte pe Chindia tocmai pe 12 septembrie şi din cauza lucrărilor care au loc în această perioadă la gazon, în principiu pentru ca naţionala României să aibă o suprafaţă de joc bună pe 7 septembrie, atunci când debutează în Liga Naţiunilor pe “Ilie Oană”, contra Muntenegrului.

Sâmbătă, de la ora 11:00, au loc patru jocuri, la Bacău, Mioveni, Bucureşti şi Brăila. Apoi, de la ora 13:30, la Timişoara se întâlnesc ACS Poli şi UTA. Duminică, de dimineaţă, Farul organizează la Techirghiol partida cu Baloteşti, în timp ce Ripensia joacă acasă cu Clinceniul. Luni şi marţi se joacă în nocturnă la Cluj-Napoca, respectiv Piteşti.

Programul etapei a 5-a:

sâmbătă, 1 septembrie, ora 11:00

Aerostar Bacău – ASU Politehnica Timişoara

CS Mioveni – Metaloglobus Bucureşti

Daco-Getica Bucureşti – Pandurii Târgu Jiu

Dacia Unirea Brăila – Sportul Snagov

sâmbătă, 1 septembrie, ora 13:30

ACS Poli Timişoara – UTA Arad – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

duminică, 2 septembrie, ora 11:00

SSC Farul Constanţa – CS Baloteşti – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

Ripensia Timişoara – Academica Clinceni

luni, 3 septembrie, ora 18:00

Universitatea Cluj – Luceafărul Oradea – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

marţi, 4 septembrie, ora 19:30

FC Argeş – Energeticianul – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

miercuri, 12 septembrie, ora 19:30

Petrolul Ploieşti – Chindia Târgovişte – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV