Memorialul Mircea Dohan a ajuns la ediția a 7-a

În perioada 5-8 septembrie 2018 va avea loc la Carei o nouă ediţie a Memorialului Mircea Dohan la handbal, un turneu internaţional organizat sub egida Federaţiei Române de Handbal. Evenimentul se va afla la cea de-a VII-a ediţie şi va reuni peste 600 de sportivi.

Pentru a beneficia de săli de sport, familia organizatoare a depus la Primăria Carei o solicitare în acest sens.

La şedinţa din data de 14 august 2018, consilierii au aprobat acordarea în folosinţă gratuită a sălilor de sport din oraş. Poate n-ar strica și un sprijin financiar acordat organizatorilor mai ales că, pe perioada turneului , Careiul devine o capitală a handbalului juvenil din România. Competiția a crescut de la an la an în valoare și a devenit un minifestival al handbalului în zona Careiului. Iar la Carei au ajuns an de an la acest turneu nume grele ale handbalului românesc, Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Vali Beșe…