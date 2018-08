Opriţa şi-a dat demisia de la Voluntari

Infrangerea aspra suferita de FC Voluntari in deplasare cu Hermannstadt (0-4) a fost decisiva pentru soarta lui Daniel Oprita pe banca ilfovenilor. Tanarul tehnician era impacat cu ce va urma inca de la conferinta de presa, cand a anuntat ca accepta orice decizie ar lua conducerea in privinta sa. Oprita n-a mai asteptat sa fie dat afara si a demisionat, marti, la nici 24 de ore de la bataia incasata de Voluntari in etapa a 5-a. Cu Oprita pe banca Voluntari a obtinut un singur punct in cinci etape, fiind ultima in clasamentul din Liga 1 Betano. Favorit sa o preia pe Voluntari este Gheorghe Multescu, un tehnician in varsta de 66 ani specialist in a rezolva situatii fara iesire. Oprita fusese numit la Voluntari in locul lui Adrian Mutu, cel care a fost la un pas sa piarda barajul de ramanere/promovare in Liga 1 cu Chindia Targoviste.