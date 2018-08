S-a stabilit programul Ligii a 5-a!

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a stabilit programul din Liga 5 la fotbal.

Vom avea un campionat cu 20 de echipe impartite in doua serii. Seria A are in component trei …Olimpii. Olimpia Cauas, Olimpia Domanesti si nou infiintata echipa a suporterilor, Olimpia MCMXXI SM.

De altfel echipa suporterilor pare ca a agreat sa joace in aceasta serie desi va avea de facut deplasari ceva mai lungi .

Seria B e una a satelitilor. Recolta II Dorolt , CSM II Satu Mare si Cetate II Ardud sunt satelitii ce pot promova in esalonul superior doar daca echipa mare ajunge in Liga a 3-a!

In prima etapa Olimpia suporterilor va juca pe stadionul Daniel Prodan cu Platanul Marna iar in seria B vom avea un prim duel al satelitilor, CSM II Satu Mare- Cetate II Ardud.

Prima etapa, Seria A:

(08-09 septembrie)

Olimpia Căuaş – Dacia Supur

Speranţa Bogdand – Kneho Urziceni

CS SC Olimpia MCMXXI SM – Platanul Marna

Olimpia Domăneşti – Gloria Moftinu Mare

Vulturii Santău – CS Termala Dindeşti

Prima etapa, Seria B:

(08-09 septembrie 2018)

CSM Satu Mare II – AS CS Cetate Ardud 800 II

Prietenia Crucişor – Viitorul Viile SM

FC Certeze – Ugocea Porumbeşti

Unirea Bercu – ACS Turulung

Recolta Dorolţ II (Dara) – Codreana Homoroade

Programul întreg aici